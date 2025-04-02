Собянин: в 2025 году откроется еще четыре станции Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году в Москве планируется открыть еще четыре станции Троицкой линии Московского метрополитена – "Вавиловскую", "Академическую", "Крымскую" и "ЗИЛ". Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, также в планах ввести электродепо "Столбово" и "Южное", выпустить на Замоскворецкую линию более 200 поездов "Москва-2024".

В столице, отметил градоначальник, продолжает работать Центр обеспечения мобильности пассажиров. С 2013 года его услугами воспользовались свыше 1,3 миллиона раз. В настоящее время 259 станций Московского метрополитена оборудованы специальной навигацией для маломобильных горожан. В 2025 году тифломаршруты добавят на сайт метро.

Также Собянин рассказал о достижениях прошлого года. В 2024-м в Москве открылись восемь новых станций метро: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка", "Новомосковская" и "Потапово". Каждый день этими станциями пользуются около 70 тысяч человек.

Помимо этого, в городе запустили электродепо "Аминьевское", открыли две цифровые станции, обновили парк метро и МЦК на 77%, а также ввели в эксплуатацию новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского и восстановили движение трамваев № 12, 38 и 46 на участке между станцией метро "Авиамоторная" и Абельмановской Заставой.

Ранее Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы столицы на 2025 год. В городе продолжится подготовка к запуску первого беспилотного поезда на Большой кольцевой линии метро и первого в России беспилотного трамвая. Помимо этого, в Москве завершится модернизация подвижного состава на МЦД и начнется обновление электричек на Ярославском направлении МЖД.