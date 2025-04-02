Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве утвердили приоритеты развития транспортной сферы города на текущий год, полный список Сергей Собянин опубликовал в своем телеграм-канале.

Первое, на что столичное правительство обратит внимание, – это продолжение развития инфраструктуры метрополитена, в частности, подготовка к запуску первого беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии.

Также планируется расширение трамвайной сети и реализация третьего этапа, который станет финальным, запуска первого в России беспилотного трамвая.

Вместе с тем в 2025 году в столице завершится модернизация подвижного состава на МЦД и начнется обновление поездов на Ярославском направлении МЖД, уточнил мэр, добавив, что обновлен будет и парк поездов на Замоскворецкой линии на 50%.

Ожидается, что власти города поставят около 272 вагонов "Москва-2024", порядка 650 электробусов, 50 трамваев и больше 30 поездов "Иволга".

Более того, специалисты приступят к строительству и реконструкции семи московских городских вокзалов, в рамках которых завершится ремонт Ленинградского вокзала, заверил градоначальник.

В число приоритетов вошли запуск производства полного цикла электрических речных судов на самой современной в мире, как подчеркнул мэр, верфи в Нагатинском затоне и открытие третьего регулярного маршрута речного транспорта на Москве-реке Новоспасский – ЗИЛ.

Кроме того, в этом году у москвичей появится возможность биометрической оплаты проезда на станциях МЦД, на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте. Для удобства горожан также будет расширен функционал мобильных приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Заключительным пунктом в списке стало включение в систему Московского транспорта не меньше 30% пригородных маршрутов наземного транспорта.

В текущем году также продолжатся работы на станции метро "Рижская" БКЛ. В скором времени там появится новый вестибюль. У него будет 2 выхода, а спуститься к поездам можно будет на эскалаторах почти по 130 метров длиной.

В свою очередь, на Московской железной дороге к маю приведут в порядок почти 450 станций. Там специалисты покрасят фасады касс и павильонов, обновят разметку полос безопасности, отремонтируют навесы и ограждения, а также пандусы и лавочки с урнами.

