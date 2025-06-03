Председатель объединения пассажиров поддержал создание парка на месте монорельса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Создание прогулочного парка на эстакаде Московского монорельса является логичным решением из-за его низкой транспортной эффективности, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампред Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов.

"Любая транспортная система должна выполнять свою основную функцию – обеспечивать комфортную перевозку пассажиров. Если процесс перевозки становится менее эффективным и неудобным пассажирам, то закономерно встает вопрос о преобразовании данных перевозок", – передает слова Зотова Агентство "Москва".

Он считает, что монорельсы являются одним из самых нерентабельных видов транспорта. Это подтверждает и мировая практика – около половины подобных систем, открытых ранее, уже закрыты. Главными причинами называются высокие затраты на содержание и постоянно снижающийся пассажиропоток.

Не стал исключением и столичный монорельс, так как им пользуется менее 2 тысяч человек в сутки, в основном – туристы. При этом создание парка на месте монорельса – логичное решение. Это, в отличие от не столь популярного транспорта, позволит привлечь еще больше туристов и москвичей.

"Подобные проекты уже реализованы в США, Франции, Таиланде и Австралии: там старые рельсовые пути стали популярными пешеходными маршрутами и зонами отдыха. Новый парк может стать востребованной городской локацией <...> превратившись в еще одну точку притяжения столицы", – заключил Зотов.

В Москве продолжается голосование о создании первого в РФ прогулочного парка в воздухе, который может появиться на эстакадах столичного монорельса. Там могут разместить зону с цветниками, аллеями, кафе, прогулочным маршрутом и беговой дорожкой. При этом предполагается сохранить несколько вагонов и историческую конструкцию объекта.

Эксплуатация Московского монорельса в текущем виде является убыточной для Москвы. Конструкциям и подвижному составу необходимо обновление, но такие вагоны уже не производятся, аналогов им нет. Поэтому выпуск новой партии обойдется в свыше 20 миллиардов рублей.

