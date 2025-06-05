Архитектор Шапиро поддержал идею создания парка на месте Московского монорельса

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Парк на месте Московского монорельса может стать стимулом для развития близлежащих районов. Об этом Агентству "Москва" заявил архитектор Олег Шапиро.

Монорельс является длинным сооружением, проходящим в густонаселенных районах, где наблюдается нехватка общественных пространств. Парк на его месте – не новое, но отличное решение, отметил Шапиро. Таким образом, сохраняется его историческая конструкция, а сам монорельс получает новое осмысление и функционал.

По словам архитектора, парк, если его откроют, станет своеобразным променадом, приподнятым над городом. При этом москвичи и туристы смогут увидеть все, что происходит на Останкинском пруду, а также полюбоваться Останкинской телебашней с нового ракурса.

В Москве проходит голосование о создании первого в России прогулочного парка в воздухе, который может появиться на эстакадах монорельса. Там могут разместить зону с цветниками и аллеями, прогулочный маршрут и беговую дорожку.

В настоящее время эксплуатация монорельса убыточна для Москвы. Конструкциям и поездам нужно обновление, но такие вагоны уже не производятся, а аналогов им нет. Выпуск новой партии может обойтись в сумму более чем 20 миллиардов рублей.