Живущие у монорельса москвичи рассказали, что предпочитают МЦК и автобусы

Москвичи, живущие вдоль маршрута монорельса, практически им не пользуются. Жители добираются до метро и МЦК на автобусах и электробусах, которые дублируют его маршрут. Основные причины – длительные интервалы движения и недостаточный комфорт.

Часть инфраструктуры планируют преобразовать – на ее месте может появиться городской парк. Как отмечают специалисты, такая практика успешно применяется в других мегаполисах: в мире более половины линий монорельса были закрыты из-за потери транспортной функции.

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