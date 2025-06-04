Более 900 тыс "квадратов" асфальта заменят на участке Киевского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали менять асфальт на участке Киевского шоссе. Они планируют уложить там более 900 тысяч квадратных метров покрытия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ремонт необходим из-за износа верхнего слоя и появившейся колейности, которая снижает безопасность движения. Последний раз покрытие здесь меняли в 2021 году", – отмечается в сообщении.

Асфальт будет уложен от пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) до 41-го километра Киевского шоссе в обоих направлениях. Работы проводятся по ночам, когда меньше машин. На этот период движение перекрывается частично.

Киевское шоссе является трассой федерального значения М-3, которая входит в состав европейского маршрута Е101. Магистраль начинается от развязки МКАД с Ленинским проспектом и протягивается через Калугу и Брянск. В Москве Киевское шоссе проходит через ТиНАО. Также по нему можно доехать до аэропорта Внуково.

Ранее ремонт дорожного покрытия начался на дублерах Ярославского шоссе. Асфальт будет заменен на участке от Северянинского путепровода до МКАД в обоих направлениях. Сначала рабочие снимут существующее покрытие, отремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации, после этого они уложат новый асфальт и нанесут разметку.

