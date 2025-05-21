21 мая, 14:45Город
Замена асфальта началась на участке Ленинградского шоссе
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Началась замена асфальтобетонного покрытия на участке Ленинградского шоссе от МКАД до квартала Кирилловки в Химках. Ремонт там не проводился с 2020 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.
Причинами замены покрытия стали износ верхнего слоя и образовавшаяся колейность, которая может негативно повлиять на безопасность водителей. После укладки асфальта специалисты нанесут дорожную разметку.
Ремонт преимущественно проводится ночью с частичным перекрытием движения, чтобы не создавать заторов на дорогах и обеспечить безопасность.
Ленинградское шоссе является частью трассы М-10 и европейского автомобильного маршрута Е105. На северо-восток отходит Международное шоссе в направлении аэропорта Шереметьево.
Ранее асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе. В общей сложности рабочие заменили 650 тысяч квадратных метров покрытия. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на указанных магистралях истек межремонтный срок эксплуатации асфальта.
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