Замена асфальта началась на участке Ленинградского шоссе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Началась замена асфальтобетонного покрытия на участке Ленинградского шоссе от МКАД до квартала Кирилловки в Химках. Ремонт там не проводился с 2020 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Причинами замены покрытия стали износ верхнего слоя и образовавшаяся колейность, которая может негативно повлиять на безопасность водителей. После укладки асфальта специалисты нанесут дорожную разметку.

Ремонт преимущественно проводится ночью с частичным перекрытием движения, чтобы не создавать заторов на дорогах и обеспечить безопасность.

Ленинградское шоссе является частью трассы М-10 и европейского автомобильного маршрута Е105. На северо-восток отходит Международное шоссе в направлении аэропорта Шереметьево.

Ранее асфальт обновили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе. В общей сложности рабочие заменили 650 тысяч квадратных метров покрытия. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на указанных магистралях истек межремонтный срок эксплуатации асфальта.