16 мая, 11:56Город
Благоустройство Щелковского шоссе стартовало на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
На востоке Москвы стартовало благоустройство Щелковского шоссе, сообщает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.
Задача проводимых работ – улучшение доступности транспортных объектов, среди которых Центральный автовокзал, станции метро и МЦК, а также Восточный вокзал. Территории, прилегающие к шоссе, планируется сделать привлекательнее, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Проект разделен на участки – улица Краснопрудная от Комсомольской площади до ТТК, улица Большая Черкизовская и Щелковское шоссе от Северо-Восточной хорды до МКАД. Поэтапные работы будут проводиться без полного перекрытия движения.
В рамках благоустройства специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, отремонтируют сети водостока и проложат новые, расширят пешеходные зоны и обновят около 460 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части.
На Краснопрудной и Большой Черкизовской улицах, где проходят трамвайные линии, приведут в порядок существующие приподнятые платформы и заменят старые остановочные павильоны. Еще семь остановок поменяют, дополнительно установят два остановочных флага.
Кроме того, рабочие установят 38 фонарей, оборудуют опорами контрастного освещения нерегулируемые пешеходные переходы, высадят порядка 600 деревьев и обустроят более 120 тысяч "квадратов" газона.
В столице также ведется благоустройство Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября. Сотрудники комплекса горхозяйства уберут воздушные линии в кабельную канализацию, расширят тротуары и заменят их покрытие. Более того, 18 остановочных павильонов заменят на современные, еще один оборудуют как новый.
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