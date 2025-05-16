Благоустройство Щелковского шоссе стартовало на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На востоке Москвы стартовало благоустройство Щелковского шоссе, сообщает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Задача проводимых работ – улучшение доступности транспортных объектов, среди которых Центральный автовокзал, станции метро и МЦК, а также Восточный вокзал. Территории, прилегающие к шоссе, планируется сделать привлекательнее, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Проект разделен на участки – улица Краснопрудная от Комсомольской площади до ТТК, улица Большая Черкизовская и Щелковское шоссе от Северо-Восточной хорды до МКАД. Поэтапные работы будут проводиться без полного перекрытия движения.

В рамках благоустройства специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, отремонтируют сети водостока и проложат новые, расширят пешеходные зоны и обновят около 460 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части.

На Краснопрудной и Большой Черкизовской улицах, где проходят трамвайные линии, приведут в порядок существующие приподнятые платформы и заменят старые остановочные павильоны. Еще семь остановок поменяют, дополнительно установят два остановочных флага.

Кроме того, рабочие установят 38 фонарей, оборудуют опорами контрастного освещения нерегулируемые пешеходные переходы, высадят порядка 600 деревьев и обустроят более 120 тысяч "квадратов" газона.

В столице также ведется благоустройство Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября. Сотрудники комплекса горхозяйства уберут воздушные линии в кабельную канализацию, расширят тротуары и заменят их покрытие. Более того, 18 остановочных павильонов заменят на современные, еще один оборудуют как новый.