Собянин: в Мнёвниковской пойме создается современный район для жизни и работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о создании современного района для комфортной жизни и работы в Мнёвниковской пойме.

"Рядом с жилыми домами возведем социальные объекты, откроем деловой и спортивный кластеры. Сделаем удобные дороги и благоустроим территорию", – написал мэр Москвы.

По словам Собянина, под строительство 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости с 2020 года выделили более 73 гектаров территории. Он уточнил, что это стало возможно в рамках реализации масштабных инвестпроектов.

Таким образом, уже построен образовательный комплекс на 925 мест, почти готов детский сад для 200 ребят, а также планируется строительство еще ряда подобных объектов на 2,6 тысячи мест.

В рамках формирования делового кластера появится многофункциональный комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров на участке в 0,67 гектара. Помимо уже открытого Ледового дворца, построят Международную хоккейную академию Александра Овечкина и теннисный центр.

"Работаем над транспортной доступностью территории. Построили и реконструировали 8,3 километра дорог, еще 8,7 километра предстоит сделать", – добавил Собянин.

Мэр отметил, что путепровод через Северо-Западную хорду, который строится в северной части Мнёвниковской поймы, откроет выезд из жилых и общественных кварталов на основной ход СЗХ. Появятся съезды и в сторону проспекта Маршала Жукова.

Планируется, что до конца 2025 года завершатся работы на Проектируемых проездах № 1071 и 1077, что позволит создать комфортный подъезд к застройке. Кроме того, по словам Собянина, продолжится интеграция Мнёвниковской поймы в транспортную сеть Москвы.

"Планируем посадить здесь свыше 1,7 тысячи деревьев и порядка 20 тысяч кустарников, обустроить 11,2 гектара газона", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса через Москву-реку. Сооружение, которое возведут в створе Новозаводской улицы, свяжет район Филевский Парк с СЗХ. Вместе с новой переправой будет организован маршрут в Хорошёво-Мнёвники, благодаря чему улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мнёвниковской пойме и территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.

