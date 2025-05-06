Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса через Москву-реку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о строительстве моста-паруса через Москву-реку.

По словам мэра, мост, который возведут в створе Новозаводской улицы, свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Вместе с новой переправой будет организован маршрут в Хорошёво-Мнёвники, благодаря чему улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мнёвниковской пойме и территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.



Кроме того, планируется капремонт Новозаводской улицы. В рамках данных работ будет модернизирована улично-дорожная и инженерная сети.



По предварительным данным, длина моста составит 250 метров, а ширина – примерно 30 метров. Там организуют движение по двум полосам в каждую сторону, а для пешеходов обстроят тротуары.



На данный момент в русле Москвы-реки забетонированы две из трех опор, а также отсыпаны два полуострова.

"Работы никак не влияют на навигацию электросудов, неприкосновенной остается и парковая территория", – отметил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил об открытии 140-метрового пешеходного моста между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий столичного метро. Мост расположен над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2.

Ширина конструкции составила 8 метров, благодаря чему в часы пик там смогут проходить более 16 тысяч пассажиров. Также специалисты обустроили 8 эскалаторов для удобного спуска в метро, а для обеспечения тепла в помещении были установлены свыше 50 инфракрасных обогревателей.

