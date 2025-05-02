Собянин: 140-метровый пешеходной мост связал две станции метро "Текстильщики"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале об открытии 140-метрового пешеходного моста между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий столичного метро.

Мост расположен над Люблинской улицей и железнодорожными путями второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). Его ширина составила 8 метров, благодаря чему в часы пик там смогут проходить более 16 тысяч пассажиров.



Также специалисты обустроили 8 эскалаторов для удобного спуска в метро, а для обеспечения тепла в помещении были установлены свыше 50 инфракрасных обогревателей.

"Работа проходила в семь этапов, чтобы не доставлять дополнительные неудобства жителям и не перекрывать улицы и пути МЦД-2", – добавил Собянин.

Мэр уточнил, что теперь пассажиры смогут быстрее осуществлять пересадку между Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями.

В марте Собянин сообщил об открытии самого длинного надземного пешеходного перехода на Московской кольцевой автодороге. Он был построен вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.

Переход является частью транспортной развязки на пересечении МКАД с улицы Верхние Поля, где после реконструкции увеличилась пропускная способность. Теперь граждане смогут безопасно добираться до крупных торговых центров и остановок наземного транспорта, подчеркнул мэр.

