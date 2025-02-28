Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять подземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве в 2025 году. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте", – отметил вице-мэр.

Специалисты отремонтируют переходы рядом с пересечением улицы Весенней и Сколковского шоссе, на улице Говорова, 6-м километре МКАД и еще два на Ленинградском шоссе. Работы по обновлению разбиты на этапы, благодаря чему пешеходы смогут проходить через сооружения.

В процессе ремонта сотрудники комплекса заменят облицовку стен, парапетов, лестничных сходов, поменяют элементы освещения, обновят системы отопления, вентиляции, электрооборудования, водоотведения и служебные помещения. Кроме того, будут отремонтированы напольное покрытие, переходные площадки и ступени.

"Всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали около 300 подземных пешеходных переходов", – обратили внимание в пресс-службе.

Между тем в столице проведут пескоструйную очистку более 150 объектов. В перечень работ войдут 19 набережных, среди которых Крымская и Новодевичья, причал у Большого Устьинского моста, 123 моста общей площадью 174 тысячи квадратных метров, а также 32 пешеходных тоннеля площадью 18 тысяч квадратных метров.