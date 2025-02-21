Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2025 году планируется благоустроить Мантулинскую улицу в Пресненском районе столицы. В рамки работ войдут территории, прилегающие к парку "Красная Пресня", сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Основная задача будет состоять в объединении пространства для того, чтобы оно стало более современным и функциональным. Специалисты перенесут воздушные кабельные линии под землю, расширят пешеходные зоны, обустроят гранитные пандусы, обновят покрытие дорог и организуют около 90 парковочных мест.

Для пассажиров городского транспорта к двум имеющимся добавят две новые автобусные остановки. На пересечении улиц Сергея Макеева и Мантулинской будет реорганизована схема движения и перенастроена работа светофора. Также на территории установят около 30 фонарей с энергосберегающими светильниками, дополнительно высадят свыше 30 деревьев и 50 кустарников, а также установят скамейки.

Вместе с тем, по словам Собянина, за последние годы в Пресненском районе Москвы были реализованы несколько крупных проектов благоустройства. В рамки работ вошли Большая и Малая Бронные, Большая и Малая Никитские, Спиридоновка и прилегающие к Тверской переулки.

По словам мэра столицы, Краснопресненская набережная превратилась в комфортную зону для отдыха, прогулок и занятий спортом у воды.Также большое благоустроенное пространство сделали и между улицами Баррикадной, Красной Пресней, Звенигородским шоссе и набережными.

На Красной Пресне и Звенигородском шоссе специалисты расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой. Дополнительно они высадили более 200 деревьев и разбили газон.

У станций метро "Баррикадная", "Краснопресненская" и "Улица 1905 года" в рамках работ убрали самострой и создали комфортные общественные пространства с современным освещением, лавочками и дополнительным озеленением.

Более того, специалисты благоустроили и парк Декабрьского восстания и сделали его еще удобнее для детей, спортсменов, любителей спокойного отдыха и собачников. В порядок было приведено и здание кордегардии Пресненской заставы.

Изменилась и Конюшковская улица, соединяющая улицу Красная Пресня с Новым Арбатом и набережной. Там установили около 7 тысяч квадратных метров газона и высадили почти 50 кленов. Вместе с тем между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками появилось новое общественное пространство – площадь Донецкой Народной Республики.

Ранее завершился первый этап благоустройства возле строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Специалисты расширили тротуары, улучшили систему освещения, обустроили остановочные павильоны и модернизировали дорожную инфраструктуру. Второй этап работ запланирован на 2025 год, в его рамках благоустроят Селезневскую улицу.

