В Москве завершили благоустройство территории возле станции Солнечная МЦД-4

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сотрудники комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили благоустройство территории возле станции Солнечная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков заявил, что главными целями благоустройства территории были улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание удобных подходов и подъездов к нему и организация условий для комфортной пересадки с наземного транспорта.

"В границы работ вошли улица Попутная и Проектируемый проезд № 5501", – отметил он.

Специалисты во время работ смогли проложить в кабельную канализацию воздушные линии протяженностью 3 километра, а также заменили асфальтовое покрытие на тротуарах площадью 5 тысяч квадратных метров.

На проезжей части работники уложили более 7 тысяч квадратных метров нового асфальта, обновили разметку, установили дорожные знаки, а также на прилегающих к станции улицах обустроили около тысячи квадратных метров газона.

Отмечается, что две остановки наземного транспорта были перенесены ближе к станции, чтобы пересадка занимала меньшее количество времени.

Кроме того, специалисты установили более 30 новых фонарей и оборудовали пешеходные переходы опорами для контрастного освещения для лучшей видимости зебры и людей в темное время суток.

Ранее сообщалось, что сотрудники КГХ завершили масштабные работы по капитальному ремонту храма Христа Спасителя. По словам Бирюкова, общая площадь отремонтированных фасадов составила 13,2 тысячи квадратных метров. Также были приведены в порядок полы, мраморные плиты, а также обновили помещения звонниц.

