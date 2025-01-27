Более 20 прудов привели в порядок в Москве в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве за 2024 год специалисты провели реабилитацию более 20 прудов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что самые масштабные работы прошли на пяти Оленьих прудах в парке Сокольники, Школьном озере в ЗелАО, двух Красноярских прудах в ВАО, а также на Пионерском пруду в Парке Горького.

Специалисты смогли извлечь более 93 тысяч кубометров иловых осадков, отремонтировать более 8,3 километра береговых линий, а также создать 34 зоны биоплато общей площадью 4,2 тысячи квадратных километров, в которые посадили 71 тысячу водных растений.

Проведенные работы, по сообщению комплекса городского хозяйства, смогли увеличить максимальную глубину водоемов, а также создать самоочищающиеся экосистемы, которые позволяют замедлить цветение водорослей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году планируется реабилитация 19 городских водоемов. Также предполагается, что в 2025 году продолжатся работы почти в 2,4 тысячи дворов. Благоустройство, согласно плану, коснется 16,7 тысячи подъездов, а также будут установлены 250 подъемных платформ для маломобильных граждан.