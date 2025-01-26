Собянин: в 2025 году в Москве запланирована реабилитация 19 водных объектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2025 году в Москве планируется реабилитация 19 водоемов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, ссылаясь на портал мэра и правительства столицы.

При этом в период с 2011 по 2024 год в городе реабилитировали 160 водных объектов. На 22 из них работы проводились в прошлом году, уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. К ним относятся Ивановские пруды, Оленьи пруды в парке "Сокольники", Большой Градский пруд ("Радуга-2") в парке "Радуга" и Красноярские пруды в Гольянове на востоке столицы, а также Черноморский (Изютинский) пруд в ЮАО и другие.

Вместе с тем в столице продолжается процесс благоустройства дворов. Город работает над этим в плановом порядке. Там ремонтируют и меняют устаревшую инфраструктуру. В создании качественной городской среды принимают участие и жители, которые обращаются к властям столицы с ценными предложениями.

Так, в 2024 году в порядок были приведены 1,7 тысячи дворов и внутриквартальных проездов, а также 124 территории объектов образования. Специалисты провели ремонт в 16 262 подъездах, установив при этом 197 подъемных платформ для маломобильных жителей.

Предполагается, что в 2025 году комплексные или текущие работы продолжатся почти в 2,4 тысячи дворов. В соответствии с планами, благоустройство коснется 16,7 тысячи подъездов. Также будут установлены 250 подъемных платформ для маломобильных граждан.

Кроме того, специалисты продолжают работать над созданием комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, железнодорожными станциями Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров (МЦД) и транспортными узлами. В течение прошлого года эти работы проводились возле 24 транспортных объектов на территории, общая площадь которой составила 222 гектара.

Планируется, что в 2025 году благоустройство территорий пройдет рядом с 51 транспортным объектом. Работы охватят 347,2 гектара. Комфортными станут общественные пространства и улицы у четырех станций метро, 10 станций МЦД, трех транспортных узлов и прочих объектов.

Ранее Собянин утвердил планы благоустройства столицы на 2025 год и результаты работы, проведенной в 2024 году. Так, в прошлом году в рамках программы комплексного благоустройства по-новому стали выглядеть 667 московских улиц и 10 крупных объектов в центре города.