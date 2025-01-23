Благоустройство территории у станции метро "Водный стадион" завершено

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство территорий завершилось в районе станции метро "Водный стадион". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Основной задачей в рамках работ стало улучшение транспортной и пешеходной доступности объекта, а также создание удобных подходов и подъездов к нему. Вместе с тем в ходе благоустройства специалисты создали условия для быстрой и комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой. Работы проводились в том числе на Головинском шоссе, Кронштадтском бульваре, а также улицах Адмирала Макарова и Выборгской.

Проект также подразумевал сокрытие воздушных линий протяженностью более 10 километров в кабельную канализацию. Таким образом специалистам удалось улучшить визуальный облик пространства, а также сохранить безопасность при эксплуатации коммуникаций.

Вместе с тем возле станции метро были установлены три автобусные остановки. При этом в рамках всего проекта 12 остановок перенесли на более удобные для пассажиров места.

Кроме того, специалисты заменили свыше 190 старых фонарей. Вместо них были установлены современные энергоэффективные светильники. Также в зоне проведения работ установили более 120 уличных торшеров и снабдили наземные переходы опорами контрастного освещения.

Между тем подошел к концу первый этап благоустройства территорий возле станции МЦД-4 Кусково. Он включил в себя расширение тротуаров на улицах 2-й Владимирской и Новотетерки, а также замену их покрытий общей площадью более 12 тысяч "квадратов". Кроме того, специалисты установили пять современных павильонов с зарядными слотами и оборудовали около 130 новых фонарей.