Проведено благоустройство возле станции метро "Тютчевская" в ТиНАО

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Комплекс городского хозяйства завершил благоустройство территорий возле станции метро "Тютчевская" Троицкой линии. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главной задачей было обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новой станции, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В зону работ вошли главная улица – поселок завода "Мосрентген" и Проектируемый проезд № 139", – цитирует его телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Подземные коммуникации протяженностью 6,5 километра были проложены в кабельную канализацию, что позволило улучшить внешний вид территории и обеспечить надежную работу инженерных систем. Также специалисты установили дополнительную систему отвода воды.

Кроме того, были отремонтированы тротуары, оборудованы новые пешеходные зоны, что позволило увеличить их площадь до 13 тысяч квадратных метров. На проезжей части сотрудники комплекса проложили более 22 тысяч квадратных метров асфальта.

"На месте хаотичной парковки на главной площади поселка Мосрентген организовали стоянку для автомобилей, возле магазина появилась современная автобусная остановка", – рассказал Бирюков.

На территории возле станции метро теперь проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки и уличные фонари с энергосберегающими лампами. Всего было установлено около 150 уличных светильников. Помимо этого, были оборудованы наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.

Также специалисты провели работы по восстановлению и созданию нового газона общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров, пересадили более 160 кустарников и высадили 45 деревьев, подытожил заммэра.

Между тем в 2024 году в столице благоустроили более 2,5 тысячи объектов. Так, столичные власти благоустроили часть территории природно-исторического парка "Москворецкий" – набережную Москвы-реки и самые популярные среди горожан пространства Большого и Малого Строгинских затонов.

Помимо этого, на улице Сергия Радонежского была проложена новая двухпутная трамвайная линия, которая соединила уже существующие рельсы на шоссе Энтузиастов и на Андроньевской площади. Также в районе Люблино была закончена основная часть работ по реконструкции легендарного стадиона "Локомотив".