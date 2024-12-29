Собянин: свыше 2,5 тыс объектов благоустроили в Москве в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 2,5 тысячи объектов благоустроили в столице в 2024 году, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Так, мэр Москвы отметил, что в текущем году было завершено создание крупнейшего линейного парка в Европе – "Яуза".

"По сути, мы сделали единую рекреационную зону от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, "Сокольникам" и ВДНХ", – поделился Собянин.



Также столичные власти благоустроили часть территории природно-исторического парка "Москворецкий" – набережную Москвы-реки и самые популярные среди горожан пространства Большого и Малого Строгинских затонов.

Помимо этого, на улице Сергия Радонежского была проложена новая двухпутная трамвайная линия, которая соединила уже существующие рельсы на шоссе Энтузиастов и на Андроньевской площади. Также в районе Люблино была закончена основная часть работ по реконструкции легендарного стадиона "Локомотив".



"Преобразились сад "Аквариум" и Кадашквская набережная. А в парках "Коломенское", "Сокольники" и в Парке Горького началась перезагрузка: несколько этапов обновления и реабилитации территорий", – добавил градоначальник.



Кроме того, мэр отметил, что в течение 2024 года было благоустроено примерно 1,7 тысячи московских дворов, а также территории более 120 школ и детских садов.

Ранее Собянин сообщил, что на северо-западе Москвы завершены работы по благоустройству семи разных общественных объектов. Закончены работы по приведению в порядок набережных вдоль Сходненского канала, а на детплощадке на Лодочной улице появились новый игровой комплекс с парусником, спортивный комплекс и зона с тренажерами.