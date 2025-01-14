Благоустройство завершено около станции МЦД-3 Сортировочная

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции МЦД-3 Сортировочная. Об этом сообщает ведомство в телеграм-канале.

Так, специалисты провели работы по перемещению воздушных проводов в подземную кабельную систему, длина которой составляет около 4,8 километра, укладке около 17 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на проезжей части и организации около 140 автомобильных парковочных мест и 32 велопарковок.

Кроме того, возле станции на площади 13 тысяч квадратных метров были расширены тротуары, покрытие которых обновили в ходе работ. Модернизация системы освещения позволила установить 140 энергоэффективных светильников.

Также были установлены опоры контрастного освещения на наземных переходах, отремонтирована лестница в сквере возле заправочной станции в Юрьевском переулке. Теперь дорожки с уклоном оборудованы перилами, а четыре современных остановочных павильона – зарядными слотами.

Помимо этого, сотрудники комплекса обустроили около 15 тысяч квадратных метров газона.

"Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, ранее она не была востребована у пассажиров, поэтому нужно было интегрировать ее в городскую среду, создать необходимую инфраструктуру", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Между тем завершился первый этап благоустройства территории около станции МЦД-4 Серп и Молот. В границы работ вошли улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок.

Устаревшие фонари заменили на энергоэффективные и установили 25 уличных торшеров, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали контрастным освещением. Более того, заменили два светофора, сделали парковочные карманы и велопарковки.