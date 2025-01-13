В Москве завершен первый этап благоустройства около станции МЦД-4 Серп и Молот

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве завершился первый этап благоустройства территории около станции МЦД-4 Серп и Молот. В границы работ вошли улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, воздушные линии убрали под землю, что улучшило визуальный облик пространства и обеспечило безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, дополнительно проложили ливневку, расширили тротуары и обновили на них покрытие. На проезжей части уложили 33,6 тысячи квадратных метров асфальта, а также привели в порядок лестницы и подпорные стенки склонов, пояснил заммэра.

Устаревшие фонари заменили на энергоэффективные и установили 25 уличных торшеров, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали контрастным освещением. Более того, заменили два светофора, сделали парковочные карманы и велопарковки, уточнил Бирюков.

В рамках работ также установили шесть остановочных павильонов, организовали шесть трамвайных остановок, выполнили устройство контактной сети. На Волочаевской улице привели в порядок четыре детских площадки.

Помимо этого, возле станции Серп и Молот разбили свыше 22 тысяч "квадратов" газона. В дальнейшем там высадят растения.

Ранее около вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3 завершились работы второго этапа благоустройства. Специалисты расширили и отремонтировали тротуары, сделали дополнительную ливневку, убрали под землю воздушные линии. Также они установили около 40 новых фонарей и торшеров.