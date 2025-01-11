Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов церкви Вознесения Господня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское" подошла к концу, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр назвал церковь шедевром архитектуры XVI века и обратил внимание на ее мировое значение. Ее возвели в 1528–1532 годах. Церковь представляет собой один из первых каменных шатровых храмов и являлась самым высоким зданием на Руси того времени, достигая 62 метров в высоту. Уже в 1994 году ее было решено включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе реставрации специалисты расчистили внешние стены здания, а также привели в порядок цоколь, галерею, шатер, металлические детали, белокаменные элементы, кровлю, двери и окна. Вместе с тем были обновлены кирпичная кладка и декор, а также позолочен крест.

Предполагается, что до конца 2025 года специалисты отреставрируют ее интерьеры и завершат благоустройство территории.

В общей сложности по итогам 2024 года в Москве отреставрировали 157 объектов. При этом с 2011 года в столице было отреставрировано свыше 2,3 тысячи зданий и памятников. Таким образом, была обновлена четвертая часть объектов культурного наследия города.