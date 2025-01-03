Собянин сообщил, что в 2024 году в Москве отреставрировали 157 объектов

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В течение 2024 года в Москве отреставрировали 157 объектов, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

При этом в общей сложности с 2011 года в столице было отреставрировано свыше 2,3 тысячи зданий и памятников. Таким образом, была обновлена четвертая часть объектов культурного наследия города.

Вместе с тем к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, который отмечался в прошедшем году, в Москве подошли к концу реставрационные работы в "Мемориальной квартире А.С. Пушкина". В этом здании поэт провел несколько месяцев в 1831 году, женившись на Наталье Гончаровой.

В рамках работ специалисты привели в порядок балкон и кровлю, укрепили стены, а также вернули зданию исторический цвет. Внутри был восстановлен лепной декор потолка и паркет, на котором специалисты воссоздали оригинальный рисунок. Также они привели в порядок деревянные лестницы и исторические печи, которые действуют и в настоящее время. При жизни Пушкина они являлись источником тепла, а в данный момент обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха. Так, внутри каждой из них работает сложная система вентилирования, которая отвечает современным стандартам.

Не менее тщательно эксперты работали в подвале здания. На протяжении долгого времени в нем оставалась нарушена гидроизоляция, в результате чего в помещении сохранялась постоянная влажность. Специалисты смогли осушить его, что позволило открыть в музее дополнительное историческое помещение, где в настоящий момент размещена экспозиция об истории Арбата.

Не менее тонкими оказались работы по сохранению церкви святых апостолов Петра и Павла, которая находится на Новой Басманной улице. Она была возведена в 1705 году по указу Петра I на его средства.

Специалисты отреставрировали фасады, которые были созданы в стиле московского барокко, а также чугунную лестницу, своды, арки и перекрытия. В ходе работ выяснилось, что под куполом, высота которого составляет 45 метров, за пятью слоями обоев находилось 40 шедевров церковной масляной живописи.

Обои было решено снять с помощью офтальмологического скальпеля, длина которого равна 2,2 сантиметра. При этом на тех участках, где живопись не сохранилась, специалисты создали свежие росписи, сохранив при этом исторические сюжеты и стиль.

Вместе с тем в 2024 году реставраторы работали в Доме артистов Большого театра, который находится в Брюсовым переулке. Его архитектором стал Алексей Щусев. В разные годы в доме жили оперные певицы Антонина Нежданова и Надежда Обухова, дирижер Николай Голованов, автор эскизов звезд на кремлевских башнях художник Федор Федоровский, а такде создатель "Девушки с веслом" для Парка Горького скульптор Иван Шадр и другие.

В рамках реставрации специалисты привели в порядок фасад в стиле сталинского ампира, тяги, карнизы, филенки, лепнину и металлические декоративные элементы. Кроме того, были отреставрированы балконы, лепной декор подъездов, лестницы с дубовыми поручнями, двери, окна и кованое оформление лифтовых шахт.

Реставраторы также внимательно работали с напольным покрытием в подъездах. Оно выполнено из метлахской плитки. При этом раскладка в каждом подъезде является уникальной. В связи с этим специалистам пришлось тщательно восстанавливать сохранившуюся плитку и на основании нее воссоздавать утраченные детали.

Кроме того, отреставрировать в прошедшем году удалось клуб завода "Каучук". Его возвели по проекту Константина Мельникова. На сцене этого здания ставили "Гамлета" герои фильма "Берегись автомобиля", а в настоящий момент оно вновь стало выполнять свою историческую функцию, став Культурным центром Сеченовского Университета.

Специалисты работали с этим объектом на протяжении двух лет. Под поздними обшивками в потолке зрительного зала они нашли проем светового фонаря, а также первоначальные оконные и дверные рамы с фурнитурой, дощатые полы в фойе и зрительном зале. На основании исторических чертежей внутри здания были раскрыты дверные проемы, а за счет архивных фотографий экспертам удалось восстановить массивные деревянные двери центрального входа.

Также объектом реставрации стала колокольня храма во имя святой великомученицы Екатерины Николо-Рогожской на Бауманской улице. Это единственное, что сохранилось из всего храмового комплекса старообрядцев XIX – начала ХХ века. До начала работ она оставалась в аварийном состоянии, а многие декоративные элементы были утрачены.

Эксперты сняли отошедшую штукатурку и привели в порядок кирпичную кладку, а также укрепили фундаменты. После этого, воспользовавшись архивными фотографиями, они воссоздали карнизы, декоративные ниши и элементы, а также вернули на историческое место керамическое панно над аркой и золоченые кресты. Специалисты также кропотливо работали над покрытием кровли из керамического лемеха.

Вместе с тем эксперты уделили внимание Каменным палатам XVII века на Ордынке. Это одно из немногих зданий, которое сохранилось после пожара 1812 года. Усадьба множество раз перестраивалась, а после революции ее было решено включить в промышленно-фабричный комплекс. После этого на первых этажах здания разместили склады и мастерские, а вторые были переданы под рабочие помещения.

К началу реставрации памятник архитектуры не использовался на протяжении многих лет и находился в аварийном состоянии. Так, местами отсутствовала кровля.

Сперва специалисты укрепили и обработали стены, а также дополнили кладку и восстановили перекрытия. Затем, основываясь на сохранившихся фрагментах и архивных документах, они привели в порядок внутренне обустройство, в том числе карнизы и полы. Оба корпуса были отреставрированы так, чтобы в них можно было увидеть черты XVII и XIX столетий. По этой же причине две части усадьбы было решено окрасить в разные цвета. Зданию также удалось вернуть его историческую функцию, вновь сделав его жилым.

Наконец, в 2024 году завершилась комплексная реставрация построенного в XVIII–XIX веках Кригскомиссариата, расположенного на Космодамианской набережной. Работы также проводились в "Доме Меншикова" 1778 года постройки на пересечении Большой Никитской улицы и Газетного переулка. Кроме того, специалисты трудились над скульптурами на крыше Российской государственной библиотеки.

В 2025 году в столице планируется довести до конца работы почти на 150 объектах культурного наследия. Так, реставрация ведется в Египетском павильоне усадьбы Останкино, на фасадах и кровле здания биржи на Ильинке, а также в двух гротах, на ограде у домика причта и ограде Красного двора усадьбы Кузьминки.

Между тем в Москве завершилась реставрация главного дома городской усадьбы купца Ивана Масягина, выстроенного в 1818 году. Здание, обладающее статусом выявленного объекта культурного наследия, находится в Старомонетном переулке. Сооружение выстроено в редком деревянном исполнении московского ампира. До революции 1917 года в нем жили различные купеческие семьи.