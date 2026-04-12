СК возбудил уголовное дело после грубого обращения с детьми в яслях Северодвинска

Фото: vk.com/Прокуратура Архангельской области и НАО

Следователи возбудили уголовное дело о применении физической силы к воспитанникам детского сада МБДОУ № 74 "Винни-Пух" в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Дело было заведено по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником образовательной организации. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента.

Региональная прокуратура взяла на контроль расследование дела в отношении воспитателя детсада. Кроме того, для устранения нарушения прокуроры внесли представление главе городской администрации.

Мэр Северодвинска Игорь Арсентьев также прокомментировал ситуацию, заявив о начале проверки.

"В одном из детских садов нашего города произошел вопиющий случай: воспитатель грубо обращалась с детьми, и это сняла на видео ее коллега. К сожалению, нянечка не сообщила сразу заведующей, а поделилась записью с подругой – только через родственников эта информация дошла до нас", – сообщил он.

Градоначальник подчеркнул, что проверка по факту случившегося будет самой строгой, а действиям всех причастных должностных лиц будет дана соответствующая оценка.

"Воспитатель хотела уволиться по собственному желанию, но в понедельник в этом желании ей будет отказано, сначала будет официальное отстранение от работы. Затем будем настаивать на увольнении сотрудника по статье за действия, несовместимые с педагогической деятельностью", – добавил он.

Арсентьев также рассказал, что после этого инцидента властям начали поступать обращения от граждан о похожих случаях в других дошкольных учреждениях города. В связи с этим глава Северодвинска поручил провести комплексную проверку всех без исключения городских детских садов.

Ранее сообщалось, что в частном детском саду Наро-Фоминска девочка получила открытый перелом пальца на уроке музыки. Травма произошла, когда преподаватель закрыла крышку пианино.

Инцидент был подтвержден в ходе проверки прокуратуры. После этого руководителю сада было дано указание устранить нарушения и наказать виновных. Также рассматривается вопрос о привлечении руководства частного детского учреждения к гражданско-правовой ответственности.

