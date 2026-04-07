Коллега убитой под Пермью учительницы назвала ее "человеком добрейшей души"

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы в Пермском крае. Позднее педагог скончалась от полученных ранений. По данным СМИ, причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ. Подробности – в материале Москвы 24.

Второгодник на учете в МВД

Нападение подростка на своего классного руководителя, учителя русского языка и литературы Олесю Багуту произошло в школе № 5 города Добрянка Пермского края утром 7 апреля. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, 17-летний молодой человек встретил педагога у входа и нанес ей ножевые ранения.

Учителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, также из Перми была срочно направлена бригада санитарной авиации с мультипрофильной командой врачей. Несмотря на это, женщина погибла.





Дмитрий Махонин губернатор Пермского края К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам.

В краевом министерстве образования и науки отметили, что погибшая учительница была профессионалом своего дела и вкладывала душу в работу без остатка. Профессиональный стаж учителя составлял 29 лет.

"Ее преданность профессии, глубокая любовь к детям и неподдельная страсть к преподаваемой дисциплине вызывали восхищение", – сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там же рассказали, что Олеся Багута становилась абсолютным победителем муниципального этапа конкурса "Учитель года" в 2018 году, а в 2021-м была награждена почетной грамотой регионального министерства образования и науки. Родным и близким учителя окажут всю необходимую помощь, подчеркнул в соцсетях глава администрации Добрянки Дмитрий Антонов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и халатности (статья 293 УК РФ). Подозреваемого задержала полиция: по данным местных властей, школьник неоднократно оставался на второй год и состоял на учете в МВД. При этом в прокуратуре региона рассказали, что семья подростка не маргинальная и в поле зрения органов не попадала.

Школьников второй смены после ЧП отправили на дистанционное обучение, отметил глава администрации города Дмитрий Антонов, добавив, что ситуация находится на контроле. Кроме того, были усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях региона, сообщило местное министерство образования в своем канале в MAX.

"Был немного не в себе"

У подростка и погибшей учительницы был затяжной конфликт, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, школьник отставал в учебе и осваивал упрощенную программу. СМИ утверждают, что из-за плохой успеваемости Олеся Багута не допустила молодого человека к сдаче ОГЭ, поэтому он решил ей отомстить. В то же время, по данным источника RT, на допросе подозреваемый заявил, что педагог его "гнобила".

Известно, что парень уделял много времени спорту и занятиям боксом в частности. По словам школьников, напавший "не был хулиганом, а скорее, немного не в себе", передает их слова корреспондент ИС "Вести".

Другие дети подтвердили в разговоре с ТАСС, что парень иногда вел себя странно: в частности, "спал на лавочках и матерился на учителя". При этом, по словам одного из собеседников, на переменах подозреваемый вел себя нормально, тогда как во время уроков мог "бегать по школе и кричать".

Другой ученик рассказал журналистам, что у парня мог быть конфликт с дочкой одной из учительниц.

"Якобы он ее за что-то там терроризировал, угрожал. Деталей не знаю", – сказал школьник.

Об угрозах некой ученице из школы также сообщил телеграм-канал SHOT. При этом, по данным журналистов, в самом учреждении эти слова называли "шутками".

На ситуацию отреагировали в Кремле, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал приводить оценки случившегося.

"Есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры. И, конечно же, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу", – сказал он.

В свою очередь, адвокат Вадим Багатурия в беседе с изданием "Абзац" предположил, что, если вина подростка будет доказана, ему может грозить не более 10 лет лишения свободы, так как он несовершеннолетний.





Вадим Багатурия адвокат Сейчас он будет находиться в следственном изоляторе. По приговору суда будет направлен в воспитательную колонию. Но есть нюанс. С учетом того, что ему уже 17, а с 18 лет человек является совершеннолетним, с 19 уже отбывают наказание в колонии общего режима. Такие у него перспективы.

На ситуацию также отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В соцсетях она задалась вопросом: если окружающие замечали странное поведение школьника, что было сделано для защиты учеников и педагогов?

"Сколько должно еще пострадать ребят и педагогов, чтобы наконец приняли реальные и работающие меры? Судя по письмам, у нас таких неуправляемых хулиганов в школах много. Родители уже просто боятся в некоторые школы водить детей", – высказалась Мизулина.

По ее мнению, в настоящее время отчислить таких детей или перевести в спецшколу практически нереально. Для этого ученик фактически должен совершить серьезное преступление, указала общественница.

"Зачем ждать, пока что-то случится? Не пора ли уже сделать выводы и начать вводить системные меры и исправлять ситуацию для того, чтобы, с одной стороны, оградить и защитить учеников и учителей от таких опасных и неуправляемых подростков, а с другой – вести с ними реальную профилактическую работу, которая будет давать эффект. На деле, а не на бумаге", – написала Мизулина.

Красивая, добрая женщина

Об убитой женщине ее бывшие и нынешние коллеги вспоминают с теплотой. Учитель физики Любовь Лисник рассказала журналистам, что Олеся Багута была стоящим и очень требовательным педагогом.

"Но мы не можем сегодня говорить, у всех дрожит голос", – добавила она.

Преподаватель биологии Надежда Пермякова добавила в беседе с изданием, что дети погибшую любили и уважали.

Бывшая коллега погибшей рассказала изданию 59.ru, что одно время они вместе работали в детском приюте, а затем в двух школах. По ее словам, конфликтов Олеси Багуты с учениками она никогда не замечала.

"У Олеси Петровны не было проблемных учеников, она ко всем детям находила подход. Ребята в приюте бывали всякие – и тяжелые подростки были, но она их как-то успокаивала, неважно, какого возраста был ребенок", – поделилась воспоминаниями о коллеге ее знакомая.





бывшая коллега погибшей учительницы в Пермском крае Не за что было нападать, понимаете? Красивая, добрая женщина. Бывают люди вредные, у нас всякие учителя были. Но это был человек добрейшей души.

Сотрудница школьной столовой Нинель также отметила, что погибший учитель – "чистой души человек".

"Всегда приветливая, добрая, мне кажется, она даже кричать и ругать не умеет. О своем классе всегда пеклась, подавала заявки на обед, на разные олимпиады. Очень-очень жаль, что такие хорошие люди уходят", – сказала она РИА Новости.

После нападения в Сети завирусился сюжет местного телевизионно-технического центра, посвященный победе Олеси Багуты в конкурсе "Учитель года". В нем она рассказывала, что ее мама тоже работала школьным педагогом, и дочь хотела пойти по ее стопам.

"Для меня сообщество учителей – это совершенно бытовая обстановка. Разговоры о школе – это основные разговоры, которые слышала. Пока маму ожидала с работы, часто в кабинете учителей играла, закрывалась у нее в кабинете, играла. И вот до сих пор играю", – говорила тогда учитель.

Также она рассказывала, что очень любила литературу и шла на уроки в старшие классы с удовольствием. При этом женщина тогда отметила, что не видит разницы между школьниками ее поколения и нынешнего, так как у современных детей "те же горящие глазки, тот же интерес".

По словам очевидцев, местные жители принесли красные гвоздики ко входу в школу, где было совершено нападение.

