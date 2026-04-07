07 апреля, 10:54

Происшествия

Подросток, напавший на учительницу в пермской Добрянке, воспитывался в обычной семье

Фото: МАХ/"Следком Прикамья"

Подросток, который напал на учительницу около школы в Добрянке в Пермском крае, воспитывался в обычной семье, рассказали РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры.

В настоящий момент нет данных о проживании и воспитании подростка в неблагоприятных условиях. Оба родителя мальчика работают, семья не маргинальная.

Ученики школы, в свою очередь, рассказали RT, что напавший сначала сбежал, но позже вернулся и сдался. По их словам, он ударил учительницу в живот и шею.

Те, кто знал школьника, также признались, что он странно себя вел, например, бился головой о стену и производил впечатление неадекватного человека. Помимо этого, у него были проблемы с обучением и поведением, а также конфликт с одной из девочек.

"Якобы он ее за что-то там терроризировал, угрожал. Деталей не знаю, но эта девочка была дочкой одной из учительниц", – рассказал один из учеников.

Коллеги погибшей преподавательницы Олеси Багуты поделились с изданием "Абзац" воспоминаниями о ней. Учитель физики Любовь Лисник назвала погибшую "очень стоящим" и "очень требовательным" учителем.

"Но мы не можем сегодня говорить, у всех дрожит голос", – добавила она.

Багута была уважаемым педагогом и признанным профессионалом, становилась победителем конкурса "Учитель года" в номинации "Учитель основной и старшей школы". По словам преподавателя биологии Надежды Пермяковой, она также была добрым, отзывчивым, хорошим и светлым человеком. Дети любили ее и уважали.

По информации СМИ, нападение могло произойти из-за того, что подросток не получил допуск к экзаменам. Однако эту информацию официально не подтверждали.

Подросток напал с ножом на своего классного руководителя, которая также является завучем и учителем русского языка и литературы, у школы № 5 в Добрянке 7 апреля. Женщину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, спустя время она скончалась.

Несовершеннолетний был задержан. Региональная прокуратура начала проверку, в рамках которой даст оценку исполнению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сначала дело было заведено по статье о покушении на убийство, но позже его переквалифицировали на убийство.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов сообщил, что мальчик состоит на учете в полиции и не раз оставался на повторном обучении. Кроме того, по информации журналистов, раньше подросток угрожал своей бывшей однокласснице, но его слова расценили как шутки.

