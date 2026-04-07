Диетолог Русакова: если не можешь думать ни о чем, кроме диеты, пора к врачу

Если человек контролирует каждый съеденный кусочек пищи, считает необходимым отработать его в спортивном зале, не смотря на собственное состояние, то это может свидетельствовать, что ЗОЖ стал болезненным. Такую позицию высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Дарья Русакова в беседе с "Газетой.ру".

Первый признак заключается в постоянной проверке показателей. Для многих весы – простой инструмент для контроля собственного веса, на который встают утром натощак, однако для человека с нарушениями он является главным судьей, и им пользуются несколько раз в день.

"Если человек начинает взвешиваться после каждого приема пищи или после каждого похода в туалет – это серьезные "звоночки" того, что что-то идет не так. Мысли о еде, БЖУ и весе начинают доминировать над всеми остальными жизненными проблемами", – отмечает диетолог.

Человек с подобным мировоззрением начинает воспринимать съеденную пищу, которая не вписывается в его строгую диету, как личную катастрофу. Постепенно он перестает ходить в гости, рестораны, кафе или места, где могут предложить продукты, не вписывающиеся в его строгую диету.

Со временем в поведении худеющего начинают появляться изменения: выбрасывание или, наоборот, запасание еды, длительные периоды голодовки, ритуалы для употребления пищи. Психика испытывает колоссальные нагрузки, а настроение человека становится зависимым от цифры на весах и соблюдения диеты.

При этом Русакова подчеркнула, что собственное восприятие тела у таких людей нарушено – при достигнутой норме или дефиците массы они продолжают быть недовольны собственным телом, желая похудеть еще больше.

При подобных психологических нарушениях тренировки перестают быть инструментом похудения и становятся способом самоистязания. Когда организм долгое время находится в строгих ограничениях, то он включает режим "выживания", из-за чего сначала тускнеют кожа, волосы и ногти.

Также среди последствий подобного "похудения" можно выделить нарушение терморегуляции и менструального цикла у женщин, проблемы с ЖКТ и сердечном ритмом, судороги, отеки, обмороки.

Если в приведенных симптомах вы узнали себя или кого-то из близких, то Русакова порекомендовала обратиться к команде специалистов – психологу и диетологу, к психиатру в тяжелых случаях. Профессионалы помогут вовремя оценить состояние организма, проверить его работу и составят персональный план для поддержания нормального веса.

