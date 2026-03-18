Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 09:41

Общество
Главная / Новости /

Тренер Бахтурина: диеты чаще всего неэффективны и провоцируют стресс для организма

Тренер рассказала, как безопасно привести тело в форму за 6 недель

Фото: 123RF.com/jackf

Экспресс-диеты и чрезмерные нагрузки не дают устойчивого результата и чаще приводят к стрессу и быстрому возврату веса. Вместо этого лучше придерживаться постепенного и сбалансированного подхода, который позволяет заметно улучшить форму уже за 6 недель. Об этом в беседе с "Газетой. ру" рассказала тренер Акулина Бахтурина.

По ее словам, за этот срок можно снизить процент жира и улучшить мышечный тонус, даже если вес меняется незначительно. Безопасным считается темп снижения веса около 0,5–1 кг в неделю, однако визуальные изменения могут быть заметны и без существенного снижения массы.

Для достижения результата достаточно 3–4 тренировок в неделю по 30–45 минут. Программа должна включать силовые упражнения, кардионагрузку и работу на растяжку и мобильность. Дополнительный эффект дает повседневная активность – ходьба, отказ от лифта и активный отдых.

"Переходим к конкретному плану действий. Первые две недели можно считать мягким входом. Здесь главная задача – включить тело в регулярную работу, не перегружая его", – говорится в сообщении.

На третьей и четвертой неделях нагрузку можно увеличить, добавив больше силовых упражнений и постепенно усложняя программу. Последние две недели направлены на закрепление результата – с чередованием интенсивных и умеренных нагрузок.

Эксперт подчеркнула, что ежедневные тренировки без отдыха могут привести к переутомлению и травмам. Оптимально оставлять 2–3 дня для восстановления. Также важную роль играют сон, питание и уровень стресса – именно эти факторы помогают усилить эффект от тренировок и закрепить результат.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рекомендовала не ложиться отдыхать в течение двух часов после приема пищи. В противном случае высок риск того, что кислота из желудка будет попадать в щелочную среду слизистой пищевода. Это чревато эрозиями, язвами и даже развитием онкологии.

Читайте также


общество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика