Один из первых экземпляров "Гарри Поттера" продан почти за 23 тысячи долларов

Книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого издания ушла с молотка на британском аукционе Rare Book Auctions за 17 тысяч фунтов или почти 23 тысячи долларов. Об этом пишет газета The Mirror.

Речь идет о книге 1997 года выпуска в мягкой обложке, тогда она стоила 4,99 фунта. Книжный обозреватель Катрина МакНикол получила ее для рецензирования. Однако женщина так и не прочитала произведение и не написала отзыв. Она положила свой экземпляр в коробку, где он пролежал почти 30 лет.

Специалисты аукционного дома заявили, что это редкое издание в мягкой обложке является "лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке". Такой высокой оценки книга удостоилась благодаря своему практически идеальному состоянию. Покупателем стало частное лицо.

Британская писательница Джоан Роулинг выпустила всего 7 оригинальных книг о "мальчике, который выжил". Произведения о Гарри Поттере имели оглушительный успех во всеми мире. Также популярностью пользовались и экранизации книг от студии Warner Bros.

Недавно телеканал HBO решил сделать сериал о Гарри Поттере с совершенно новым актерским составом. Премьера первого сезона состоится в декабре 2026 года. При этом уже началась работа над вторым сезоном. Старт съемок запланирован на осень.