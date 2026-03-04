Диетолог Сюракшина: ананас и яблоки обладают отрицательной калорийностью

Фото: 123RF.com/sbmh765

Продукты с отрицательной калорийностью – это клетчатка, низкокалорийные овощи и фрукты. Среди них – сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо, а также отруби, рассказала изданию "Абзац" диетолог-эндокринолог Елена Сюракшина.

По ее словам, перечисленные продукты богаты клетчаткой и водой, микроэлементами и витаминами. На их переваривание организм тратит больше энергии, чем они содержат.

Клетчатка разбухает в желудке и кишечнике, поэтому насыщение приходит раньше, объяснила специалист. Таким образом, человек не съест вредную пищу и не наберет лишних калорий. Кроме того, эти фрукты и овощи способствуют чистке сосудов, выведению шлаков и токсинов из организма.

"Конечно, нельзя слепо есть без ограничений все фрукты и овощи, среди них тоже есть деление. Например, огурец и свекла по-разному действуют на организм. Если человек с сахарным диабетом или с инсулинорезистентностью, то, конечно, для него есть правило светофора. То есть красное нужно убрать, оранжевое – ограничить, а зеленое – можно", – добавила собеседница издания.

Ранее диетолог-эндокринолог Алена Барредо назвала одной из главных ошибок при похудении то, что люди ориентируются на объем пищи, а не на ее калорийность и состав. Например, человек может съесть небольшую порцию, которая будет обладать чрезвычайно высокой энергетической ценностью и не даст при этом длительного чувства насыщения.

К таким продуктам относятся кофе с большим количеством сливок и сиропов, жирная сметана, обильное количество растительного масла и различные снеки.