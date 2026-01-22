Диетолог Мухина: идеальным весом для женщины считается тот, который соответствует возрасту

Фото: depositphotos/Elnur_

Идеальным весом для женщины считается тот, который соответствует возрастной норме, заявила в беседе с изданием "Абзац" доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

По словам эксперта, данный показатель можно рассчитать с помощью индекса Брока.

"Он рассчитывается так: рост минус 100, плюс или минус 10. При этом с возрастом нужно приближаться к верхней границе нормы", – уточнила она.

Например, если женщина старше 40 лет имеет рост 160 сантиметров, то ее вес должен быть не более 70 килограммов, отметила Мухина, пояснив, что после этого возраста в организме появляется большая потребность в жире для синтеза женских гормонов. Это помогает смягчить проявления климакса.

В свою очередь, для молодых девушек допустимо иметь вес ближе к нижней границе нормы. То есть при росте 160 сантиметров они могут весить около 50 килограммов. Однако диетолог подчеркнула, что необходимо учитывать и другие факторы.

В частности, женщинам, планирующим беременность, рекомендуется придерживаться "золотой середины", так как это обеспечит оптимальный гормональный фон и лучшую фертильность.

Ранее врач-эндокринолог первой категории Мария Матвеева предупредила о риске облысения и гастрита в случае резкого снижения веса в короткие сроки, например перед праздниками. По ее словам, безопасное похудение составляет 5–10% от массы тела за 3–6 месяцев. Однако при этом важно учитывать сочетание нормальной физической нагрузки и полноценного питания.