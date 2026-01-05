Терапевт Чернышова: разгрузочные дни могут привести к расстройствам пищевого поведения

5 января отмечается Международный разгрузочный день. Он служит напоминанием о здоровом питании и образе жизни в целом после обильных новогодних застолий. Чем полезны подобные однодневные диеты и какие правила важно соблюдать в такие дни, расскажет Москва 24.

Без доказанной эффективности

Разгрузочные дни – это однодневная диета с резким снижением калорийности и ограниченным списком продуктов, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, польза разгрузочных дней не имеет эффективной доказательной базы, так как за один день нельзя перестроить работу желудочно-кишечного тракта или изменить обмен веществ. Однако в них все же есть свои плюсы.





Надежда Чернышова врач-терапевт Разгрузочный день позволяет немного снизить нагрузку на органы пищеварения. Тем более если убрать всю тяжелую пищу и питаться в этот промежуток времени легкоусвояемыми продуктами.

Кроме того, некоторые разгрузочные дни, например белковые, хорошо выводят лишнюю воду из организма, избавляют от отеков, отметила эксперт.

"Но если человек ежедневно питается сбалансированным образом, то ему нет никакой необходимости соблюдать разгрузочные дни", – добавила Чернышова.

Терапевт обратила внимание и на отрицательные моменты. Один из них – это нарушение работы желудочно-кишечного тракта, поэтому "разгрузка" опасна при заболеваниях ЖКТ, язвенной болезни, гастрите и колите. Также от такой диеты следует отказаться людям, страдающим сахарным диабетом.

Кроме того, диета с резким ограничением калорийности и с низким количеством углеводов может привести к головной боли, слабости, раздражительности, добавила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Иногда снижение глюкозы может привести даже к обмороку. Еще одна опасность заключается в том, что разгрузочные дни могут спровоцировать нарушения пищевого поведения. То есть человек наказывает себя голоданием на следующий день после переедания.

Самыми вредными вариантами разгрузочных дней являются гречневый и рисовый, так как они не дают организму белок и лишают полезных нутриентов. Также не принесет пользы огуречный разгрузочный день: он может отразиться на работе почек, предостерегла Чернышова.

"Кроме того, если разгрузочный день только на жидкостях, то есть например соке или кефире, то организму сложно воспринимать это как полноценную еду. Организм голодает и переносить такую диету становится психологически сложно", – добавила врач.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала Москве 24, что в целом правильно организованные разгрузочные дни способствуют восстановлению общего тонуса организма.

"Они могут быть полезны при переедании в праздничные дни, чтобы перезагрузить организм. Также они помогают тренировать силу воли", – указала эксперт.

Однако неправильный подбор разгрузочного дня или злоупотребление ими может привести к обострению хронических болезней, гастриту, панкреатиту, холециститу. Кроме того, однодневная диета может привести к большому срыву.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Противопоказания есть относительные, есть абсолютные. Конечно, запрещено делать разгрузочные дни в период ослабленного иммунитета, восстановления после болезни. Детям в подростковом возрасте, беременным и в период грудного вскармливания следует воздержаться от разгрузочных дней.

Также "слишком голодные" разгрузочные дни могут привести к замедлению метаболизма, добавила диетолог.

Как правильно подобрать разгрузочный день

При подборе питания во время разгрузочного дня Русакова рекомендовала учитывать общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и уровень физической активности. Общую калорийность рациона можно снизить на 500 калорий от суточной индивидуальной потребности, добавила она.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала Москве 24, что полезным вариантом разгрузочного дня является белковый. Он ускорит обмен веществ и даст гарантированную сытость.

"При снижении веса, особенно при наличии проблем с перееданием, лучше, чтобы обязательно был белок и небольшое количество сложных углеводов", – пояснила эксперт.

Также необходимо добавить в рацион клетчатку, причем желательно, чтобы она была не свежая, а прошедшая термическую обработку. Это могут быть любые овощи, запеченные в духовке или приготовленные на гриле. Для вкуса можно использовать различные специи, указала Дианова.

Терапевт Чернышова добавила, что к разгрузочному дню нужно готовиться с вечера, а именно с легкого ужина накануне. На следующий день вместо короткой монодиеты можно отказаться от сладкого, жирного, фастфуда и переработанных продуктов.

В свою очередь, перейти на обычный рацион после новогодних каникул поможет несколько правил. Во-первых, стоит хотя бы на один день убрать из рациона продукты с добавленным сахаром, а во-вторых, минимизировать количество жирной пищи. Нужно плавно добавлять в рацион больше овощей, фруктов, белого мяса и нежирных молочных продуктов, подытожила специалист.