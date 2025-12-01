Врач Королева посоветовала употреблять не более 4 чайных ложек красной икры в день

Ажиотаж на красную икру в преддверии Нового года побуждает аферистов придумывать новые схемы обмана, сообщили СМИ. Например, мошенники стали разбавлять продукт водой для увеличения объема. Как распознать подделку, разбиралась Москва 24.

"Икорный суп"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Аферисты используют сезонный спрос, предлагая красную икру по заниженной цене перед Новым годом, предупредил в разговоре с РИА "Новости" президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.





Герман Зверев президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или "икорный суп" (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем – подделку.

Чтобы купить качественный продукт, пищевой технолог и доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрий Быстров посоветовал в разговоре с Москвой 24 всегда проводить органолептическую оценку товара.

"Прежде всего нужно смотреть на консистенцию: икринки должны быть однородными, целыми, не лопнувшими и не плавать в излишней жидкости. Обычно для сохранения продукта и придания ему блеска используется растительное масло, но не вода – ее добавление приводит к помутнению икринок и образованию жировых пятен на поверхности", – объяснил эксперт.

Он добавил, что запах у качественного товара характерный, приятный, без посторонних отталкивающих ноток. Внешний вид также важен: икра не должна быть заветренной.





Дмитрий Быстров пищевой технолог и доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех В натуральном продукте икринки, как правило, одного размера и формы. Если в банке или при покупке на развес заметны икринки разного размера или, например, продолговатые, это может указывать на то, что производитель смешал разные виды икры (что недопустимо) или добавил имитацию.

Что касается имитации, то она сейчас сильно отличается от той, что была ранее. В прошлом отличить подделку от натурального продукта можно было по икринкам, напоминающим мармеладные шарики: они не лопались, а перекатывались во рту. Сейчас же имитация внешне не отличается от оригинала. Икринки имеют шарообразную форму, но внутри зачастую очень жидкие.

Также эксперт предостерег и от покупки продукта с рук, в немаркированной таре. Такой товар считается небезопасным, поскольку невозможно проверить условия его хранения. Поэтому рекомендуется приобретать продукт в проверенных сетевых магазинах, где дорожат репутацией и контролируют качество.

"Срок годности красной икры варьируется. Чаще всего в замороженном виде она хранится до 1 года. После фасовки и добавления консервантов сроки сокращаются. Икра с минимальным количеством консервантов или без них может храниться в охлажденном виде около 5 дней", – предупредил Быстров.

Польза со вкусом

Пищевой технолог, автор телеграм-канала про полезную еду Нелли Львович в беседе с Москвой 24 указала другой важный аспект: при выборе икры важно обращать внимание на целостность упаковки. На ней не должно быть повреждений, вздутий или других дефектов.

"Предпочтительнее выбирать продукт в стеклянной таре, так как стекло является инертным материалом с точки зрения безопасности и позволяет визуально оценить содержимое", – посоветовала эксперт.

Она добавила, что рекомендуется проверять маркировку "Честный знак". С помощью одноименного приложения можно отсканировать код с упаковки и убедиться, что икра произведена именно той организацией и по тому адресу, которые указаны на этикетке. Совпадение данных является подтверждением того, что продукт не фальсифицирован и произведен заявленным изготовителем.

Для дополнительной проверки натуральности икры можно провести простой эксперимент. Несколько икринок следует опустить в кипящую воду. В натуральной икре белок быстро свернется, икринки станут непрозрачными и побелеют, приобретя вид, похожий на желток отварного яйца, но более интенсивного оранжевого оттенка.

В целом, что касается пользы икры, то она считается достаточно ценным для организма продуктом. Врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ Управления делами президента РФ Егана Королева рассказала Москве 24, что деликатес богат белком и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые важны для работы мозга.

"Также икра содержит различные витамины, в том числе групп B, D, A и E, что особенно актуально в зимний период для поддержания иммунитета", – отметила эксперт.





Егана Королева врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ Управления делами президента РФ Продукт служит источником важных микроэлементов: йода, который необходим для работы щитовидной железы, особенно в условиях его дефицита и во время беременности, железа (его недостаток ведет к ухудшению состояния волос, ногтей, чувству усталости и проблемам со сном) и кальция (важен для крепких костей, в частности для женщин в постменопаузе и пожилых).

Врач добавила, что условно здоровому человеку без хронических заболеваний можно употреблять 4 чайные ложки красной икры в день.

"Однако продукт имеет противопоказания. Его следует исключить или строго ограничить при подагре, так как икра богата пуринами, что приводит к повышению мочевой кислоты. Также при заболеваниях почек и почечной недостаточности необходимо ограничивать продукты с высоким содержанием белка, так как в 100 граммах икры содержится около 30 граммов этого вещества", – предупредила диетолог.

Она также подчеркнула, что при склонности к отекам и артериальной гипертензии важно учитывать высокое содержание соли в продукте: пациентам с гипертонией обычно рекомендуют ограничить общее потребление соли до 5 граммов в сутки. В каждом конкретном случае, особенно при наличии хронических заболеваний (подагра, проблемы с почками, гипертония), возможность и норму потребления красной икры необходимо обсуждать с лечащим врачом. При этом точное содержание соли в икре варьируется и зависит от способа консервации и вида рыбы, заключила Королева.

