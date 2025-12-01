Технолог Быстров: органолептическая оценка поможет определить качественную икру

Фото: depositphotos/belchonock

Для определения качества красной икры необходимо провести органолептическую оценку. Такую рекомендацию в беседе с Москвой 24 дал пищевой технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета "Росбиотех" Дмитрий Быстров.

В рамках исследования эксперты в первую очередь обращают внимание на консистенцию продукта. По словам специалиста, икринки должны быть однородными, целыми, не лопнувшими и не плавать в избыточной жидкости.

"Обычно для сохранения продукта и придания блеска используется растительное масло, но не вода – ее добавление приводит к помутнению икринок и образованию жировых пятен на поверхности", – подчеркнул Быстров.

Следующий этап проверки касается запаха, продолжил пищевой технолог. Он должен быть характерным и приятным, без посторонних неприятных оттенков. Особый акцент также делается на внешнем виде – икра не должна быть заветренной.

Отдельно специалисты оценивают размер и форму икринок. В натуральном продукте они обычно все одинаковые, уточнил Быстров, пояснив, что, если в банке или при развесной продаже товара икринки разного размера или продолговатой формы, это может свидетельствовать о том, что производитель смешал разные виды натуральной икры или добавил имитацию.

"Что касается современной имитации, она может быть очень похожа на натуральный продукт внешне: икринки шарообразные, но внутри часто жидкие. Ранее имитация была похожа на мармеладные шарики, которые не лопались, а перекатывались во рту", – добавил он.

Вместе с тем эксперт предупредил об опасности покупки икры с рук или в немаркированной таре, поскольку в таком случае невозможно проверить условия ее хранения. Технолог напомнил: из-за того, что икра является скоропортящимся продуктом, ее безопасность может гарантировать только официальный производитель или продавец, который несет ответственность за соблюдение всех требований.

"Рекомендуется приобретать продукт в проверенных сетевых магазинах, где выше вероятность, что производитель дорожит репутацией и контролирует качество, а также есть возможность предъявить претензию в случае обнаружения брака", – заключил Быстров.

Ранее Росстат сообщил, что производство красной икры в стране выросло до 74,4 грамма на одного россиянина за первые 9 месяцев 2025 года, что в 1,4 раза оказалась больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Всего с начала текущего года специалисты произвели 10,9 тысячи тонн деликатеса, тогда как в прошлом году показатели составили 7,8 тысячи.

