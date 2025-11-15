Глава Росрыболовства Шестаков: красную икру можно хранить в холодильнике год

Фото: depositphotos/daffodil

Красная икра в закрытой банке хранится в холодильнике год. Об этом РИА Новости сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Соответственно ГОСТу красную икру можно хранить год", – отметил он.

Как подчеркнул глава ведомства, срок может меняться от способа консервации продукта.

"Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет", – добавил Шестаков.

Ранее стало известно, что красная икра подорожала за год на 33%. Аналитики сравнили показатели с октября по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Средняя стоимость банки весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей, а спрос на натуральную красную икру вырос на 3%.

При этом ценообразование на разные виды икры различается, в том числе из-за особенностей потребления. Черная икра, например, считается традиционным деликатесом, стоит достаточно дорого и доступна не каждому покупателю.

