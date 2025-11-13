"Известия": красная икра в России подорожала на 33% за год

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Красная икра подорожала за год на 33%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее исследование, основанное на анализе более 1,7 миллиона чеков.

Аналитики сравнили показатели с октября по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Средняя стоимость банки весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей, а спрос на натуральную красную икру вырос на 3%.

В то же время продажи имитированной лососевой увеличились на 18%, а стоимость снизилась на 6%. На 15% подешевела черная икра, в настоящий момент стоимость за 200 граммов продукта составляет 12,6 тысячи рублей.

Отмечается, что ценообразование на разные виды икры различается, в том числе из-за особенностей потребления. Черная икра, например, считается традиционным деликатесом, стоит достаточно дорого и доступна не каждому покупателю. Из-за этого сохраняется относительная стабильность стоимости и спроса, без заметных скачков.

Красная икра, в свою очередь, представляет собой более массовый продукт. На рост ее цены также влияет ажиотажный спрос перед праздниками.

Подорожание икры подтверждают данные Росстата, по итогам сентября она выросла в цене на 37,8% год к году. По словам вице-президента Рыбной ассоциации Александра Фомина, тот факт, что красная икра не подешевела, связан с ростом издержек производителей и инфляцией. Они нивелировали итоги относительно удачной путины в 2025 году.

"Поэтому да, с одной стороны, закончилась путина, но с другой – снижения цен не произошло. При этом нужно отметить, что самый хороший год по добыче лосося был 2023-й – 609 тысяч тонн, в 2024-м – только 220 тысяч тонн, а в этом – 335 тысяч тонн," – подчеркнул Фомин.

Он также добавил, что красная икра является продуктом премиум-класса. Производители зарабатывают на этом, если все дешевеет в более бюджетных сегментах. По его мнению, если стоимость не упадет, то к Новому году она подрастет на 15%, а после праздников, возможно, произойдет снижение.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко рассказала, что цены на красную рыбу и икру перед Новым годом могут увеличиться на 5–7%, в среднем до 1 400 и 9 900 рублей за килограмм соответственно. По ее словам, на цену влияет сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы.

