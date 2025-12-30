Обвиняемая в убийстве своих детей мать из Иркутска признала вину

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Мать из Иркутска, обвиняемая в убийстве двоих детей, признала свою вину. Об этом рассказали ТАСС в следственном управлении СК России по Иркутской области.

В ведомстве добавили, что в ходе допроса женщина заявила, что раскаивается в содеянном. Ей предъявлено обвинение.

Двое детей в возрасте 3 и 5 лет были найдены убитыми в квартире в Иркутске 29 декабря. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух малолетних" и "Халатность". По подозрению в совершении преступления задержали мать погибших.

В правоохранительных органах заявили СМИ, что в семье есть младший ребенок. Осведомленный источник рассказал, что он жив и не пострадал.

