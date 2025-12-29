Форма поиска по сайту

29 декабря, 22:24

Происшествия

Тела двух девушек найдены в ходе расследования дела жителя Подмосковья

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Тела двух девушек обнаружены в Подмосковье в рамках расследования уголовного дело в отношении жителя Богородского округа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Житель Подмосковья обвиняется в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков еще двух человек, а также в иных преступлениях. Кроме того, правоохранители установили еще одну потерпевшую.

Таким образом, от действия обвиняемого пострадали 5 девушек. Двое из них убиты, еще двое смогли сбежать из его дома. Установлено, что мужчина подвергал насилию, в том числе сексуальному, свою жену, избивая ее и склоняя к употреблению запрещенных веществ.

По данным СК, злоумышленник искал жертв преимущественно на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему домой, жили там, а затем в отношении них совершались преступления. В результате две девушки бесследно исчезли, а на допросе мужчина отрицал свою причастность к этому.

Сотрудники СК смогли выстроить доверительный контакт с малолетним сыном обвиняемого и получить важную для следствия информацию. В частности, после осмотра территории дома мужчины криминалисты нашли в компостной яме на глубине двух метров тело одной из девушек, затем в колодце – тело другой.

"В настоящее время назначен комплекс экспертиз. Продолжается сбор и закрепление доказательств", – добавили в ведомстве.

Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина уже ранее был судим за кражу и разбой. По ходатайству следствия фигуранта заключили под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

