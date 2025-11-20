Мужчину обвинили в убийстве двух нянь в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

В Московской области 46-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве двух девушек, работавших у него в качестве нянь для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по региону.

Кроме того, ему предъявлены обвинения в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

В ведомстве рассказали, что к правоохранителям обратились мать 19-летней жительницы Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями об их исчезновении. При этом обе жили в доме обвиняемого. Была и третья потерпевшая, которой удалось сбежать.

Во время допроса последняя рассказала, что мужчина применял по отношению к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Следствие установило, что все жертвы приезжали домой к обвиняемому в качестве нянь. Они откликались на объявление в Сети. Двух девушек до сих пор не удалось найти.

По данным СК, мужчина также избивал свою супругу, подвергал ее сексуальному насилию и склонял к употреблению наркотиков. ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что он уже был судим за кражу и разбой.

В настоящее время следователи выполняют действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также продолжается розыск девушек. По ходатайству следствия судом фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жителя Казани, который представлялся психологом, обвинили в изнасиловании, действиях сексуального характера и мошенничестве. По версии следствия, у него не было образования, но в период с 2020 по 2024 год он обманул девятерых пациенток на свыше чем 800 тысяч рублей, предоставляя якобы психологическую помощь.

