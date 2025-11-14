Психолога из Казани обвинили в изнасиловании пяти пациенток и мошенничестве

Фото: sledcom.ru

Жителя Казани, который представлялся психологом, обвинили в изнасиловании, действиях сексуального характера и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба главка Следственного комитета России по Татарстану.

По версии правоохранителей, мужчина не имел медицинского образования, но в период с 2020 по 2024 год обманул девятерых пациенток на свыше чем 800 тысяч рублей, предоставляя якобы психологическую помощь.

Кроме того, он изнасиловал или совершил иные действия сексуального характера над пятью пациентками. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина был арестован за сексуальное насилие над спящей девушкой в автобусе в Москве. По данному факту возбудили уголовное дело, а фигуранта задержали и предъявили ему обвинение.

