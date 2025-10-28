ST: в Сингапуре осудили медбрата за изнасилование юноши в туалете больницы

Фото: 123RF.com/peopleimages12

В Сингапуре вынесли приговор медбрату, который изнасиловал юношу в туалете больницы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Straits Times.

Инцидент произошел 18 июня. Молодой человек навещал в клинике своего больного дедушку. Затем он зашел в туалет, и в этот момент в кабинку проник медбрат Элипе Шива Нагу. Он сказал, что посетителю требуется "срочная дезинфекция", после чего намылил руку и совершил сексуальное насилие.

Потерпевший признался, что действия сотрудника клиники его "сильно шокировали", из-за чего он не мог сопротивляться. Через два дня молодой человек рассказал о случившемся властям, а еще через два дня злоумышленника арестовали.

Медбрата приговорили к 1 году и 2 месяцам тюрьмы. Кроме того, суд дополнительно назначил ему два удара палкой.

Ранее сообщалось, что учительница в Сингапуре дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине. Интимные связи 34-летнего педагога со школьником происходили на территории многоуровневой парковки.

После того как подросток захотел прекратить общение, женщина начала его преследовать, отправив как минимум 18 писем и сообщений.

