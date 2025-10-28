ST: в Сингапуре осудили медбрата за изнасилование юноши в туалете больницы

28 октября, 11:29Происшествия
Фото: 123RF.com/peopleimages12
В Сингапуре вынесли приговор медбрату, который изнасиловал юношу в туалете больницы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Straits Times.
Инцидент произошел 18 июня. Молодой человек навещал в клинике своего больного дедушку. Затем он зашел в туалет, и в этот момент в кабинку проник медбрат Элипе Шива Нагу. Он сказал, что посетителю требуется "срочная дезинфекция", после чего намылил руку и совершил сексуальное насилие.
Потерпевший признался, что действия сотрудника клиники его "сильно шокировали", из-за чего он не мог сопротивляться. Через два дня молодой человек рассказал о случившемся властям, а еще через два дня злоумышленника арестовали.
Медбрата приговорили к 1 году и 2 месяцам тюрьмы. Кроме того, суд дополнительно назначил ему два удара палкой.
