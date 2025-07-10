ST: в Сингапуре 34-летняя учительница развратила 13-летнего школьника в машине

Фото: 123RF/danielt1994

Учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине в Сингапуре, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Straits Times.

Эпизоды насилия произошли в ноябре и декабре 2019 года. По данным суда, обнародованным 9 июля, интимные связи 34-летнего педагога со школьником происходили на территории многоуровневой парковки.

В суде выяснили, что после того как подросток выразил желание прекратить общение, учительница начала его преследовать, отправив ему по меньшей мере 18 писем и сообщений.

Расследование длилось больше года, в течение которого в марте 2024 года женщине запретили работать в школах. Причем за это время ей предъявили в общей сложности четыре обвинения в совращении и сексуальном насилии над детьми.

Предполагается, что при признании вины ей грозит до 15 лет тюрьмы и крупный штраф. Личность обвиняемой не раскрывается.

Ранее в Москве около подъезда жилого дома на Новорогожской улице мужчина совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки.

О произошедшем она рассказала родителям, после чего они обратились в полицию. В результате следователи смогли оперативно установить личность злоумышленника и задержать его. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".