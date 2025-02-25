СК предъявил обвинение мужчине по делу о развратных действиях в центре Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи предъявили обвинение мужчине по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 20 февраля около подъезда жилого дома, который находится на Новорогожской улице. По версии следствия, мужчина совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки. О произошедшем она рассказала родителям, после чего они обратились в полицию.

В результате следователи и правоохранители смогли оперативно установить личность злоумышленника и задержать его. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

Сотрудники столичного СК продолжают проводить мероприятия, которые позволят закрепить доказательственную базу.

Ранее в подмосковном Орехове-Зуеве 34-летний уроженец Брянской области изнасиловал малолетних девочек в одном из заброшенных зданий города. Его удалось задержать.

Злоумышленнику предъявили обвинение по статьям "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия". Суд арестовал его до 28 марта.

