СК возбудил дело о педофилии после проверки блогера Поднебесного в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о педофилии в отношении 46-летнего блогера Алексея Поднебесного в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам собеседницы агентства, дело возбуждено по двум статьям: "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет".

Правоохранители организовали проверку после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о публикации блогером видео, на котором он целовался с 15-летней школьницей. Мизулина также заявила, что Поднебесный трогал несовершеннолетнюю за интимные части тела.

Ранее Свердловский суд отправил в колонию строгого режима на 23 года преподавателя музыки по делу о сексуальном насилии над 22 детьми. Помимо этого, обвиняемому запретили преподавать и осуществлять деятельность, связанную с детьми, а также в течение 10 лет заниматься администрированием сайтов.

Кроме того, потерпевшим учитель должен будет выплатить свыше 8 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба. При этом гособвинение требовало назначить ему 24 года колонии.