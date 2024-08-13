Суд приговорил учителя музыки к 23 годам колонии за насилие над 22 детьми

Фото: телеграм-канал "Свердловский областной суд"

Свердловский областной суд назначил преподавателю музыки 23 года колонии строгого режима по делу о сексуальном насилии над 22 детьми. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, мужчине нельзя будет преподавать и осуществлять деятельность, связанную с детьми, а также в течение 10 лет заниматься администрированием сайтов. Потерпевшим учитель должен будет выплатить свыше 8 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба. При этом гособвинение требовало назначить ему 24 года колонии.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что житель городского округа Первоуральск обвинялся сразу по нескольким тяжким статьям: "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". По версии следствия, все эти преступления он совершил летом 2018 года, а также в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года.

Ранее правоохранительные органы задержали 23-летнего жителя Туймазы, напавшего на 7-летнюю девочку, которая возвращалась домой к бабушке в селе Кандры, и изнасиловавшего ее. По информации следователей, подозреваемый ранее уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

На мужчину завели уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Злоумышленник признал свою вину.

