Жителя Белгородской области приговорили к 19 годам за изнасилование падчерицы

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Белгородский областной суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера над своей несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщается на сайте инстанции.

По информации суда, осужденный совершил в отношении девочки 36 связанных с сексуальным насилием преступлений в течение трех лет. Девочка жила с ним в одном доме и не могла скрыться от домогательств, которые происходили, пока мать подростка была на работе.

Отмечается, что потерпевшая каждый раз подвергалась физическому, психическому насилию и угрозам убийства. Экспертиза выяснила, что у девочки развилось посттравматическое стрессовое расстройство, его степень квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

В сообщении напомнили, что Грайворонский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы, 2 года ограничения свободы и уплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей потерпевшей. Апелляционное определение Белгородского областного суда изменило приговор. Наказание было усилено на основании части 3 статьи 69 УК РФ ("Если хотя бы одно из преступлений является тяжким").

Так, окончательное наказание составило 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор оставили без изменения.



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