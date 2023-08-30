Мужчина на протяжении восьми лет совращал падчерицу в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве возбудили уголовное дело против 44-летнего мужчины, который на протяжении восьми лет совращал падчерицу. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Дело расследуется по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

"В период с июля 2014 года по март 2022 года обвиняемый, находясь на съемных квартирах в Москве, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы", – говорится в публикации.

Однако девочка призналась матери в том, что происходит, лишь спустя продолжительное время. Женщина сразу же рассказала об этом полиции. Мужчину удалось задержать.

Уточняется, что следователи намерены просить суд, чтобы злоумышленника лишили свободы.

Ранее в Москве был задержан серийный 54-летний педофил, совращавший сыновей своих соседей. Гражданин Таджикистана заманивал детей в возрасте от 8 до 13 лет в квартиру и совершал над ними насильственные действия сексуального характера.

В процессе расследования удалось установить пять подобных эпизодов. Уточнялось, что преступления были совершены в период с августа 2021 года по июнь 2022 года.



Педофила приговорили к пожизненному сроку после ужесточения закона о насилии над детьми