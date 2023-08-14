Школьница выпала из окна, убегая от педофила в Ижевске – СМИ

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Школьница в Ижевске выпала из окна четвертого этажа, убегая от пытавшегося ее изнасиловать хозяина квартиры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Удмуртии.

Отмечается, что в отношении предполагаемого педофила, который является знакомым девочки, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование поставлено на контроль, уточнили в прокуратуре.

В издании добавили, что сама школьница госпитализирована. При этом в СУСК по Удмуртии инцидент не прокомментировали.

В январе в Москве был задержан серийный 54-летний педофил, совращавший сыновей своих соседей. Он заманивал детей в возрасте от 8 до 13 лет в квартиру и совершал над ними насильственные действия сексуального характера.

Также суд в Егорьевске отправил под стражу 46-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних. По данным следствия, мужчина на протяжении года за деньги вступал в половой контакт с детьми 10–13 лет.

Прокурор рассказал, как распознать педофила