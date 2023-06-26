Серийного педофила арестовали в подмосковном Егорьевске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд в Егорьевске отправил под стражу 46-летнего местного жителя, обвиняемого в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

По имеющимся данным, мужчина на протяжении года за деньги вступал в половой контакт с детьми 10–13 лет. Когда об этом узнали родители детей, они немедленно обратились в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних").

Мужчину задержали 24 июня. В ходе обыска по месту его жительства правоохранители изъяли в том числе автомобиль и мотоцикл, на которых тот, по словам детей, приезжал к ним. Также были проведены допросы и опознания с участием потерпевших. Расследование дела продолжается.

Ранее житель Якутии изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в прямом эфире в чат-рулетке. Свидетелем произошедшего стал житель Канады, он с помощь знакомого блогера дал этому общественный резонанс. Позже педофила, который оказался сожителем бабушки пострадавшей, задержали и отправили в СИЗО.

