Охранник детского сада напал с ножом на знакомую в Егорьевске

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Мужчина в ходе конфликта, предположительно, нанес серьезные травмы своей знакомой возле детского сада в Егорьевске. Его задержала полиция, об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

"По предварительной информации, около одного из дошкольных образовательных учреждений в ходе совместного распития алкогольных напитков у потерпевшей произошел словесный конфликт с охранником 1963 года рождения, после чего правонарушитель нанес ей телесные повреждения", – сказала она.

Отмечается, что в отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД РФ по городскому округу Егорьевск возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

По информации СМИ, инцидент произошел на территории детского сада "Жемчужинка", где мужчина работал охранником. Во время ссоры он ударил знакомую ножом в грудь и сам сообщил об этом в правоохранительные органы. Пострадавшая находится в городской больнице, медики оказывают ей необходимую помощь.

Ранее автомобилист сбил велосипедиста в Воскресенске, а затем ударил его ножом из-за поврежденной в результате столкновения машины. Пострадавший смог убежать и обратиться за медицинской помощью. Позднее правоохранителям удалось задержать водителя.

До этого в Солнечногорске Московской области 39-летний мужчина зарезал свою сожительницу и, чтобы скрыть следы своего преступления, спрятал тело погибшей женщины в колодце. В отношении задержанного преступника возбудили уголовное дело, в ходе допроса он признался в содеянном.

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